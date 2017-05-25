Тимошенко о полном сворачивании свободы слова в Украине

Команда президента Петра Порошенко пытается "взять за горло" все телеканалы, которые пытаются говорить правду, заявила экс-премьер-министр, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Когда Янукович и вся его команда бежали из страны, то остались их ресурсы и медиа, в том числе "112 канал". Все знали, что этот канал де-факто принадлежал Януковичу и Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко — Ред.), а де-юре был оформлен на постороннего человека… Я лично публично защищала 112 канал, когда у него забирали лицензию и пытались ликвидировать. Это был именно тот период, когда 112 канал длительное время держал планку свободы слова, ведь над каналом было потеряно руководство преступной власти, а новая власть еще не добралась до медиа, и пыталась его "сломать", — отметила Тимошенко в эфире телеканала ZIK

По ее словам, на сегодняшний день, к телеканалу уже приставлены "смотрящие" от президента, и весь контент канала полностью взят под контроль.

"Так же я пыталась защитить и канал "NewsOne" и говорила о том, что у него забирают лицензию. И уже сейчас Кононенко поставил там своих "смотрящих" от президента. Поэтому самое страшное, что происходит сейчас в стране, это полное сворачивание свободы слова", — подчеркнула нардеп.

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В то же время относительно того, будет она защищать и телеканал "Интер", Юлия Тимошенко ответила многозначительно: "Я буду защищать все каналы телевидения, которые могут говорить правду, но которым не дают это делать", — подытожила она.

Президент Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".