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    Тимошенко заявила о "репрессиях" против "Батькивщины"

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    По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "уголовные дела возбуждены против значительного количества председателей областных партийных организаций".
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко/Facebook

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о "масштабных политических репрессиях" против ее партии.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
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    Обыски в кабинете председателя Киевского областного совета Анны Стариковой были незаконными, сказала Тимошенко во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о проведении обысков.

    "У нашего руководителя от "Батькивщины", председателя областного совета Киевской области просто проходили обыски, грубые, циничные, незаконные", — сказала Тимошенко, передает УНИАН.

    По ее словам, "против партии "Батькивщина" начались масштабные политические репрессии".

    "И такие обыски у нас проводятся в Киевской области, такие обыски проводились в Житомирской области и в других областях. Уголовные дела возбуждены против значительного количества наших председателей областных партийных организаций", — сказала лидер партии.

    Говоря об обыске у Стариковой, Тимошенко добавила, что "мало того, что этот обыск проводился грубо, когда людей бросали на пол вниз лицом, а потом оказалось, что силовые структуры извинились и сказали, что они адресом ошиблись, как всегда, что они не имели в виду Анну Старикову, а что они имели в виду других преступников".

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за действий правительства Юлии Тимошенко в газовой сфере государство потеряло 53 миллиарда долларов, а может потерять еще более 40 миллиардов долларов. 

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