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    Киев

    В центре Киева проходит национальный молитвенный завтрак

    (обновлено: )83
    В мероприятии принимает участие высшее руководство государства. Шестой национальный молитвенный завтрак проходит в Украинском доме на Крещатике.
    Украинский дом
    Из открытых источников

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг утром в Киеве стартовал шестой национальный молитвенный завтрак.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Молитвенный завтрак в США: политики со всего мира и Трамп

    К участию в мероприятии приглашены президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава парламента Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, члены правительства, руководители фракций и групп Верховной Рады, руководители региональных органов власти, члены Всеукраинского Совета Церквей, Посол США Мари Йованович.

    Мероприятие проходит в Украинском доме.

    Накануне стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

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