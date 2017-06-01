В центре Киева проходит национальный молитвенный завтрак

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг утром в Киеве стартовал шестой национальный молитвенный завтрак.

К участию в мероприятии приглашены президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава парламента Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, члены правительства, руководители фракций и групп Верховной Рады, руководители региональных органов власти, члены Всеукраинского Совета Церквей, Посол США Мари Йованович.

Мероприятие проходит в Украинском доме.

Накануне стало известно, что глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.