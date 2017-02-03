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    Молитвенный завтрак в США: политики со всего мира и Трамп

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (777)

    (обновлено: )220
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседует с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп и телевизионный продюсер Марк Бернетт
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседует с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне
    Молитвенный завтрак в США
    Юлия Тимошенко (на заднем плане) на молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседует с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседует с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном
    REUTERS Carlos Barria
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    REUTERS Carlos Barria
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Дональд Трамп и телевизионный продюсер Марк Бернетт
    Дональд Трамп и телевизионный продюсер Марк Бернетт
    AP Photo/Evan Vucci
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    AP Photo/Evan Vucci
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседует с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер беседует с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне
    AP Photo/Evan Vucci
    Молитвенный завтрак в США
    Молитвенный завтрак в США
    REUTERS Carlos Barria
    Юлия Тимошенко (на заднем плане) на молитвенном завтраке в США
    Юлия Тимошенко (на заднем плане) на молитвенном завтраке в США
    AP Photo/Evan Vucci

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    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США

    В четверг в Вашингтоне состоялся традиционный Национальный молитвенный завтрак, на котором выступил новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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    Сообщалось, что мероприятие также посетила украинская делегация, в частности лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая впервые за долгое время заплела свою знаменитую косу.

    Ряд СМИ ранее сообщили, что Тимошенко в рамках Молитвенного завтрака пообщалась с Трампом, однако в Белом доме отметили, что формат мероприятия не предусматривает длительного общения с президентом, но не уточнили, была ли у двух политиков беседа.

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