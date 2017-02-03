Молитвенный завтрак в США: политики со всего мира и Трамп

В четверг в Вашингтоне состоялся традиционный Национальный молитвенный завтрак, на котором выступил новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Сообщалось, что мероприятие также посетила украинская делегация, в частности лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая впервые за долгое время заплела свою знаменитую косу.

Ряд СМИ ранее сообщили, что Тимошенко в рамках Молитвенного завтрака пообщалась с Трампом, однако в Белом доме отметили, что формат мероприятия не предусматривает длительного общения с президентом, но не уточнили, была ли у двух политиков беседа.