Суд запретил референдум по продаже сельхозземель - Тимошенко

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что окружной административный суд Киева решил запретить проведение референдума по вопросу продажи сельскохозяйственных земель в Украине.

"Окружной административный суд запретил ЦИК выполнять свои прямые функции и объявить референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Вот вам тест на порядочность президента, на независимость судебной системы от гаранта Конституции. Это тест, насколько была удачной судебная реформа", – цитирует Тимошенко пресс-служба ее партии.

Ранее Тимошенко объявила, что ее партия начала подготовку к проведению всеукраинского референдума по вопросу продажи сельхозземель.

Пресс-служба "Батькивщины" сообщила о создании инициативной группы по организации референдума, на котором перед гражданами Украины будет поставлен вопрос, поддерживают ли они бессрочное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада Украины в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.