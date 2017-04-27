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    Суд запретил референдум по продаже сельхозземель - Тимошенко

    (обновлено: )8002
    Тимошенко сообщила, что "окружной административный суд запретил ЦИК выполнять свои прямые функции и объявить референдум против продажи сельскохозяйственной земли".
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что окружной административный суд Киева решил запретить проведение референдума по вопросу продажи сельскохозяйственных земель в Украине.

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Окружной административный суд запретил ЦИК выполнять свои прямые функции и объявить референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Вот вам тест на порядочность президента, на независимость судебной системы от гаранта Конституции. Это тест, насколько была удачной судебная реформа", – цитирует Тимошенко пресс-служба ее партии.

    Ранее Тимошенко объявила, что ее партия начала подготовку к проведению всеукраинского референдума по вопросу продажи сельхозземель.

    Пресс-служба "Батькивщины" сообщила о создании инициативной группы по организации референдума, на котором перед гражданами Украины будет поставлен вопрос, поддерживают ли они бессрочное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

    Верховная Рада Украины в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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