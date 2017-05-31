Заседание Кабмина: подготовка ко Дню Конституции и расходы Минобороны

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится заседание правительства Украины; начало в 11.00.

Читайте также: Похороны отечественной медсистемы. Эпитафия от врачей

Согласно повестке дня, министры рассмотрят, в частности, вопросы территориальной обороны, утверждения профессиональных стандартов и атомной энергетики.

Министр юстиции Павел Петренко представит проект постановления Кабмина "О порядке осуществления перевода на украинский язык актов Европейского Союза acquis communautaire". Проект распоряжения правительства "Об одобрении Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды" озвучит министр экологии Остап Семерак. Первый вице-премьер Степан Кубив доложит о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность во время участия в указанной операции.

Министр обороны Степан Полторак представит проект распоряжения о перераспределении расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству обороны на 2017 год.

Смотрите также: Саакашвили — главе Минюста Петренко: ты ублюдок и мерзавец

Также члены Кабмина займутся утверждением плана мероприятий по подготовке и празднованию 21-й годовщины Конституции Украины, созданием национальной системы идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства и финансовым планом ПАО "Центрэнергоˮ.

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Кабинета министров можно здесь.