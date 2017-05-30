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    Суд арестовал банковские счета, квартиру и автомобиль Мартыненко - СМИ

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    Дело Мартыненко: взяли на поруки (52)

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    По данным СМИ, решение об аресте части имущества экс-нардепа принял суд по заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры несколько дней назад. Адвокат Николая Мартыненко заявил, что "ничего страшного не происходит".
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Суд по заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры арестовал часть имущества бывшего народного депутата Николая Мартыненко, сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника издания, арестованы квартира, автомобиль и банковские счета.

    Николай Мартыненко
    Народний фронт
    Deutsche Welle. Дело Мартыненко: неприкасаемых в Украине больше нет

    "Суд вынес решение несколько дней назад. Вместе с тем, сам документ еще не готов. В САП эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что пока текста решения суда нет в их распоряжении", — говорится в сообщении. 

    В свою очередь адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии "Украинской правде" сообщил, что не видел решения суда, однако убежден, что "ничего страшного не происходит".

    Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий Мартыненко после его просьбы в связи с информационной кампанией против него. СМИ называют экс-депутата одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.

    НАБУ задержало Мартыненко в рамках дела о растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). В апреле суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства — за него поручились 18 политиков. В мае Апелляционный суд Киева оставил меру пресечения без изменений.

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