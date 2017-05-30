Суд арестовал банковские счета, квартиру и автомобиль Мартыненко - СМИ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Суд по заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры арестовал часть имущества бывшего народного депутата Николая Мартыненко, сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, арестованы квартира, автомобиль и банковские счета.

"Суд вынес решение несколько дней назад. Вместе с тем, сам документ еще не готов. В САП эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что пока текста решения суда нет в их распоряжении", — говорится в сообщении.

В свою очередь адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии "Украинской правде" сообщил, что не видел решения суда, однако убежден, что "ничего страшного не происходит".

Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий Мартыненко после его просьбы в связи с информационной кампанией против него. СМИ называют экс-депутата одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.

НАБУ задержало Мартыненко в рамках дела о растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). В апреле суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства — за него поручились 18 политиков. В мае Апелляционный суд Киева оставил меру пресечения без изменений.