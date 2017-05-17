Дело Мартыненко. Суд оставил без изменения меру пресечения Переломе

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу прокурора и оставил без изменения меру пресечения в виде поручительства заместителю главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе — фигуранту дела против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

"По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 — оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную прокурором — оставить без удовлетворения", — говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда Киева в среду.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов. Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" — Сергей Перелома.

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В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.