Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в пятницу оставил без изменения меру пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подала апелляцию на решение суда об освобождении Мартыненко под поручительство. Суд был назначен на 12 мая.

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"Меру пресечения подозреваемому Николаю Мартыненко в виде заключения на личные поруки до 20 июня 2017 года оставить без изменений", — сообщил судья. При этом Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит.