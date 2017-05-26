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    Политика

    Гройсман сообщил об избрании аудитора НАБУ

    (обновлено: )91
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, путем обсуждения на внеочередном заседании правительства было решено избрать аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Буроменского Михаила.
    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров избрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства Буроменского Михаила Всеволодовича. Такое решение озвучил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу.

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    NABU/YouTube
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    "Путем обсуждения на внеочередном заседании правительства мы решили, что такой кандидатурой может быть кандидат, подавший свою кандидатуру, а именно Буроменский Михаил Всеволодович. После обсуждения вопрос вынесен на рассмотрение правительства и принят единогласно", — сказал глава правительства.

    "Это означает, что мы считаем определенным членом комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки аудита эффективной деятельности НАБУ Буроменского Михаила Всеволодовича, родившегося 16 апреля 1957", — сказал Гройсман.

    Он добавил, что Буроменский имеет высшее юридическое образование, окончил Национальный университет им. Ярослава Мудрого.

    скриншот с видео
    Буроменский Михаил Всеволодович

    "Имеет научные звания, кандидат юридических наук, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент правовых наук Украины. Работает профессором кафедры международного права института международных отношений Киевского университет им. Тараса Шевченко", — сообщил премьер.

    Также Гройсман рассказал, что Буроменский работал судьей ad hock Европейского суда по правам человека в 2009-2013 годах.

    "В течение двух лет выполнял функции судьи на постоянной основе. В международных организациях с 2006 года — член делегации Украины в GRECO (организация стран против коррупции), с 2016 года является главой делегации Украины в GRECO", — сказал Гройсман.

    "(Буроменский также — ред.) нацональний эксперт Совета Европы по разработке методики оценки эффективности деятельности НАПК, национальный эксперт ЕС по выяснению приоритетных потребностей проведения судебной реформы в Украине, национальный эксперт проекта Совета Европы по разработке методики проведения и подготовки аналитического доклада по трем системным исследованиям коррупционных рисков в уголовном процессе и судебной системе 2008-2009 годах", — добавил премьер.

    Гройсман отметил, что у Буроменского есть рекомендации Украинского Хельсинского союза по правам человека, ОБСЕ в Украине, организации GRECO и также Института прикладных гуманитарных исследований.

    "Решение правительства принято, оно будет оформлено в течение 3 дней Министерством юстиции, секретариатом Кабинета министров", — сказал он.

    Гройсман подчеркнул, что аудит НАБУ проводится ежегодно и в следующем году подобная процедура отбора повторится, но в этом году такой отбор проходил впервые.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на минувшей неделе на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Вместе с тем накануне под зданием парламента прошел костюмированный перформанс, участники которого выступили за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

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