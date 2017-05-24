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    Кабмин утвердил концепцию вывода из кризиса угольных шахт

    (обновлено: )5412
    По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, концепция предполагает закрытие 12 бесперспективных шахт, и развитие 29 угольных предприятий, на которые планируется закупить новое оборудование.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил концепцию развития угольной отрасли и план действий по выводу государственных шахт из кризиса, превращение их в прибыльные предприятия уже в 2018 году.

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    По словам глава Минэнерго Украины Игоря Насалика, который представил членам правительства проекты документов, сейчас все государственные шахты в Украине являются убыточными предприятиями.

    По его словам, программа предусматривает закрытие 12 бесперспективных шахт, и развитие 29 угольных предприятий, на которые планируется закупить новое оборудование и предоставить им планы освоения новых лав с целью увеличения объемов добычи угля.

    "Принятие концепции развития угольной отрасли и плана действий позволит до конца 2018 года увеличить выпуск готовой продукции до 8,7 миллиона тонн…  через год и два месяца у нас не будет ни одной убыточной шахты", — сказал Насалик.

    Ранее Насалик заявил, что Минэнерго Украины планирует к 2019 году полностью отказаться от антрацитовой группы угля в энергетике путем перевода энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) на газовый уголь.

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