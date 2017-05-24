Кабмин утвердил концепцию вывода из кризиса угольных шахт

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду утвердил концепцию развития угольной отрасли и план действий по выводу государственных шахт из кризиса, превращение их в прибыльные предприятия уже в 2018 году.

По словам глава Минэнерго Украины Игоря Насалика, который представил членам правительства проекты документов, сейчас все государственные шахты в Украине являются убыточными предприятиями.

По его словам, программа предусматривает закрытие 12 бесперспективных шахт, и развитие 29 угольных предприятий, на которые планируется закупить новое оборудование и предоставить им планы освоения новых лав с целью увеличения объемов добычи угля.

"Принятие концепции развития угольной отрасли и плана действий позволит до конца 2018 года увеличить выпуск готовой продукции до 8,7 миллиона тонн… через год и два месяца у нас не будет ни одной убыточной шахты", — сказал Насалик.

Ранее Насалик заявил, что Минэнерго Украины планирует к 2019 году полностью отказаться от антрацитовой группы угля в энергетике путем перевода энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) на газовый уголь.