Насалик допускает возможность прекращения водоснабжения ЛДНР

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность остановки водоснабжения на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление, что власти не могут перекрыть водоканал "Северский Донец-Донбасс", который обеспечивает водой Донецк, поскольку из-за этого пострадают жители Мариуполя.

По словам министра, это связано с тем, что данные территории имеют задолженность по оплате перед украинским водоканалом, а также с отсутствием возможности поставки антрацитового угля на станции, обеспечивающие водоснабжение регионов.

"Идет вопрос воды сейчас, в Водоканал — не идет оплата. И один из вопросов, которые будут стоять в Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны на Луганку не можем поставить уголь антрацитовой группы, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории или из России. И после этого мы должны отключать водоканал", — приводит слова министра УНИАН.

В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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