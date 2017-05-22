Рада на этой неделе не будет рассматривать "церковные" законы

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада на текущей пленарной неделе не будет рассматривать "церковные" законы, следует из предварительной повестки работы парламента.

Согласно календарному плану, депутаты будут работать в пленарном режиме с 23 по 26 мая.

В минувший четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.

В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Однако парламент в четверг не успел рассмотреть эти законопроекты. Ранее в Кремле назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви в Украине.

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