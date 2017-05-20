"Церковные законы" прошли бы в 2014 году, а сейчас они опасны - Тарута

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг, 18 мая, не стала рассматривать скандальные изменения в так называемые "церковные законы", но окончательно с повестки дня они все еще не сняты.

По этому поводу высказался народный депутат Сергей Тарута в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Сейчас это очень опасно. Я думаю, что нужно было принимать эти законы в 2014 году, тогда ситуация была другая. Общество воевало, и консолидация была колоссальная. И я думаю, что не было бы возле парламента таких протестов, если бы мы это сделали в 2014 году. Мы потеряли время, вынесли это тогда, когда можно поднять достаточно большое количество прихожан. Вчера их подняли, они были там. С точки зрения процедуры, она отложена. Когда вернется в зал? В этом году уже точно не вернется", — заявил нардеп.

Верховная Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта — №4128 и №4511 — о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами.

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В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.