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    Ватикан не критиковал "церковные" законы - МИД

    Тема:

    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов (19)

    (обновлено: )12201
    Как сообщила Марьяна Беца, у посла был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждались различные вопросы внутренней и внешней политики.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Посла Украины при Ватикане Татьяну Ижевскую вызвали к папе Римскому в связи со скандалом вокруг "религиозных" законов №4128 и №4511, сообщила пресс-секретарь отечественного МИД Марьяна Беца.

    Церковь УПЦ
    Украинское фото
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    Накануне, 18 мая, Верховная Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Позднее в СМИ появилась информация, что в связи с "церковными" законами посла Украины при Ватикане вызвали к папе Римскому.

    "Уведомление о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты", — цитирует Бецу "Украинская правда".

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    Она отметила, что критики законов со стороны Ватикана не было.

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