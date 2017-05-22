МВД: провайдеры самостоятельно выполнят решение о блокировке российских сайтов

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В МВД надеются, что провайдеры добросовестно будут выполнять решение о блокировке российских сайтов, сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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"У нас в Украине 5 тысяч провайдеров, сказать, что можно очень быстро выполнить решение СНБО, мы не можем. И понемногу провайдеры принимают те или иные решения, надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными. МВД обязательно приобщается к реализации этого решения СНБО, в частности через такое подразделение, как Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, там есть профессиональные люди, которые также будут задействованы в выполнение этого решения СНБО", — сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что если говорить об ответственности за невыполнение данного решения, то нужно вносить изменения в законодательство.

"Речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то оно будет. Чтобы говорить вообще о такой ответственности, надо определенные законодательные изменения внести, возможно они будут внесены достаточно оперативно. Я знаю, что депутат Геращенко работает над определенным законопроектом относительно этого", — добавил директор департамента коммуникации МВД Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.