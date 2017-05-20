Послание Порошенко Раде будут готовить три месяца

КИЕВ, 20 мая — РИА новости Украина. Послание президента Петра Порошенко к верховной Раде будут готовить три месяца. Глава государства уже создал рабочую группу и поручил ей в трехмесячный срок разработать проект такого послания.

Об этом говорится в распоряжении №100/2017-рп за подписью президента.

Как стало известно, в послании будут содержаться материалы о внутреннем и внешнем положении Украины.

Руководство подготовкой проекта послания и рабочей группой глава государства возложено на главу Администрации президента Игоря Райнина.

В трехнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, а также содержанием необходимых материалов.

Распоряжением позволено руководителю рабочей группы вносить изменения в ее личный состав в случае необходимости и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.

Напомним, недавно Петр Порошенко дал первую в этом году пресс-конференцию.