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    Послание Порошенко Раде будут готовить три месяца

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    В трехнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, а также содержанием необходимых материалов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 20 мая — РИА новости Украина. Послание президента Петра Порошенко к верховной Раде будут готовить три месяца. Глава государства уже создал рабочую группу и поручил ей в трехмесячный срок разработать проект такого послания.

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    Об этом говорится в распоряжении №100/2017-рп за подписью президента.

    Как стало известно, в послании будут содержаться материалы о внутреннем и внешнем положении Украины. 

    Руководство подготовкой проекта послания и рабочей группой глава государства возложено на главу Администрации президента Игоря Райнина.

    В трехнедельный срок рабочая группа должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, а также содержанием необходимых материалов.

    Распоряжением позволено руководителю рабочей группы вносить изменения в ее личный состав в случае необходимости и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.

    Напомним, недавно Петр Порошенко дал первую в этом году пресс-конференцию.

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