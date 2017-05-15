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    Политика

    В СБУ разоблачили организатора провокационных акций

    (обновлено: )28013
    Одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который сегодня скрывается в Москве.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разоблачила организатора ряда провокационных и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил глава СБУ Василий Грицак.

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    По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который сегодня скрывается в Москве.

    "Не хочу обвинить всех представителей "Наждака", которые продолжают действовать в Киеве. Традиционно спецслужбы на сегодня вражеской для нас страны используют такой метод, как вербовку из числа патриотически настроенных граждан, своих агентов, другой вариант – введение своих источников в патриотическую среду. Следует отметить, что спецслужбами РФ проводится плотный мониторинг наших общегосударственных и региональных проблем, которые потом используются в качестве основы для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки", — сообщил он.

    В марте Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.

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