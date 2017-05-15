В СБУ разоблачили организатора провокационных акций

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разоблачила организатора ряда провокационных и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который сегодня скрывается в Москве.

"Не хочу обвинить всех представителей "Наждака", которые продолжают действовать в Киеве. Традиционно спецслужбы на сегодня вражеской для нас страны используют такой метод, как вербовку из числа патриотически настроенных граждан, своих агентов, другой вариант – введение своих источников в патриотическую среду. Следует отметить, что спецслужбами РФ проводится плотный мониторинг наших общегосударственных и региональных проблем, которые потом используются в качестве основы для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки", — сообщил он.

В марте Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.