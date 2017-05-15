Экс-депутаты Рады организовали "конфетные бунты" в магазинах Roshen - СБУ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Бывшие депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Владимир Олейник организовали в Киеве ряд протестных акций в магазинах Roshen, направленных на дискредитацию президента Петра Порошенко, заявил в понедельник глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого Антимайдана (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот. Указанными лицами были привлечены несколько граждан Украины по организации мероприятий по дискредитации президента Украины Петра Порошенко", — заявил Грицак на пресс-конференции.

По его словам, бывшие депутаты организовали ряд протестных акций возле магазинов кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит Порошенко. Грицак заявил, что правоохранители задержали некоторых участников протестов, сейчас они дают показания. При этом он не уточнил, когда проходили эти акции.

"Акция должна была называться "конфетные бунты" в магазинах Roshen. Нами задокументировано несколько таких мероприятий с момента поступления указания, подробные инструктажи, передачи денег и прочие вещи", — приводит слова Грицака сайт телеканала "112 Украина".

По словам Грицака, акции планировалось устроить вблизи магазина и фабрики Roshen в Киеве, а также в других местах. "Детали не совсем корректно будет рассказывать, там есть не совсем приятные вещи, красная краска, портреты", — отметил Грицак.

Руководитель департамента СБУ Виктор Кононенко добавил, что от участников акций требовалось, чтобы они были одеты в форму участников АТО.

"Следующие акции, которые мы предупредили, назывались "Декоммунизация Roshen", когда 400 человек должны были зайти на завод и снести бюст Карла Маркса, который якобы там находится. Эту акцию мы предупредили", — сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева за кражу шоколадок Roshen приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы мужчину, на содержании которого находятся четверо детей.

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Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло — продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.