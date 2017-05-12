Умер экс-депутат Рады

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинский юрист, политик и ученый Александр Задорожний умер на 57-м году жизни.

Данную информацию подтвердили в пятницу на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где Задорожний преподавал многие годы.

"Сейчас решается вопрос о месте и времени прощания", — отметил собеседник агентства.

По информации "Украинской правды", Задорожний умер в Германии после тяжелой болезни.

Александр Задорожний — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, в 1998 — 2006 годах был депутатом Верховной Рады. С 2005 года был представителем президента в Верховной Раде.

Напомним, 3 февраля в больнице умер мэр Луцка Николай Романюк.