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    Политика

    Умер экс-депутат Рады

    (обновлено: )145
    Данную информацию подтвердили в пятницу на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где Задорожний преподавал многие годы.
    Александр Задорожний
    Фото с личной страницы Александра Задорожнего в Facebook

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинский юрист, политик и ученый Александр Задорожний умер на 57-м году жизни.

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    Данную информацию подтвердили в пятницу на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где Задорожний преподавал многие годы.

    "Сейчас решается вопрос о месте и времени прощания", — отметил собеседник агентства.

    По информации "Украинской правды", Задорожний умер в Германии после тяжелой болезни.

    Александр Задорожний — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, в 1998 — 2006 годах был депутатом Верховной Рады. С 2005 года был представителем президента в Верховной Раде.

    Напомним, 3 февраля в больнице умер мэр Луцка Николай Романюк.

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