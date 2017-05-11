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    В метро Харькова умер мужчина

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    Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области, мужчине в возрасте 56 лет стало плохо с сердцем. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В метро Харькова в четверг утром, 11 мая 2017 года, умер мужчина, сообщила пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

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    "Информация о событии, произошедшем на станции "Дворец спорта", поступила в полицию сегодня около 6:20", — говорится в сообщении.

    Согласно предварительной информации, мужчине в возрасте 56 лет стало плохо с сердцем. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее в районе одного из торгово-развлекательных центров Днепра прямо посреди улицы умер гражданин Камеруна 1991 года рождения.

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