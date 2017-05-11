В метро Харькова умер мужчина

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В метро Харькова в четверг утром, 11 мая 2017 года, умер мужчина, сообщила пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Смотрите также: Евровидение в Киеве. Открытие станции метро "Левобережная" после ремонта

"Информация о событии, произошедшем на станции "Дворец спорта", поступила в полицию сегодня около 6:20", — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, мужчине в возрасте 56 лет стало плохо с сердцем. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в районе одного из торгово-развлекательных центров Днепра прямо посреди улицы умер гражданин Камеруна 1991 года рождения.