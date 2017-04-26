Положение дел в КП "Киевский метрополитен" действительно тяжелое - КГГА

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мэрия Киева пообещала сделать все возможное, чтобы не допустить остановки столичного метрополитена, которому эта остановка грозит из-за критического финансового положения в связи с долгом по поставке вагонов, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

Во вторник Высший хозяйственный суд Украины лишь частично удовлетворил кассационную жалобу Киевского метрополитена на решение судов предыдущих инстанций по иску компании "Укррослизинг" (по данным СМИ, является "дочкой" российского ВЭБа), по которым подземка была обязана выплатить почти 2 миллиарда гривен задолженности по договору 2009 году о поставке 100 вагонов по процедуре лизинга.

Смотрите также: Ремонтные работы возле метро "Левобережная" в Киеве

Высший хозяйственный суд оставил в силе эти решения в части обязательства метрополитена погасить основную сумму задолженности. При этом он отклонил требование "Укррослизинга" о выплате пени в сумме 42 миллиона гривен. Счета компании продолжают быть арестованными.

"Существуют риски, связанные с арестом всех счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен", но городские власти делают все возможное для того, чтобы не допустить остановки метро. Мы уверены, что нам удастся держать ситуацию под контролем. Но положение дел с сегодняшним решением действительно тяжелое", — цитирует пресс-служба комментарий Плиса по поводу решения суда.

Он добавил, что городские власти продолжат добиваться включения компании "Укррослизинг" в санкционный список через решение Совета национальной безопасности и обороны", что "позволит городу не выплачивать ей деньги".

При этом замглавы городской администрации добавил, что решение суда "усложняет любые процессы, связанные не только с выплатой зарплат, но и в целом с функционированием метрополитена".