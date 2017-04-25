Суд частично удовлетворил кассацию метро Киева к "Укррослизингу"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым частично удовлетворил кассацию Киевского метрополитена, отказав компании "Укррослизинг" в удовлетворении исковых требований о взыскании пени в сумме около 1,57 миллиона долларов, сообщила во вторник пресс-служба метро.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны с просьбой помочь в ситуации с задолженностью перед "Укррослизингом". Пресс-служба Киевского метро сообщала, что суд Киева в конце сентября 2016 года удовлетворил иск "Укррослизинга" и обязал метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов из заявленных 127,4 миллиона долга за поставку 100 вагонов в 2009 году на условиях лизинга. Счета метрополитена по решению суда были арестованы. Метрополитен подал кассационную жалобу на это решение.

"Суд частично удовлетворил кассационную жалобу КП "Киевский метрополитен", отказав ООО "Укррослизинг" в удовлетворении исковых требований о взыскании пени в сумме 42 миллиона гривен. В оставшейся части решения предыдущих инстанций суд оставил без изменений", — говорится в сообщении.

Замглавы Киевской городской администрации, депутат горсовета Илья Сагайдак ранее заявил, что метрополитен Киева может остановить свою работу из-за ситуации с лизинговыми вагонами. По его данным, Хозяйственный суд Киева по иску "Укррослизинга" запретил Киевскому метрополитену совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро, что может повлечь за собой транспортный коллапс.