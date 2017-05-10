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    Культура

    Умер актер, сыгравший в "Убить Билла" и "Твин Пикс"

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    Паркс был известный по роли шерифа Эрла Макгро в фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Также он сыграл преступника и страхового агента Жана Рено в фильме Дэвида Линча "Твин Пикс".
    Майкл Паркс
    pics-about-celebs.com

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В возрасте 77 лет умер известный американский актер и певец Майкл Паркс, сообщил его друг, писатель Кевин Смит на своей странице в Twitter.

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    Паркс был известный по роли шерифа Эрла Макгро в фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Также он сыграл преступника и страхового агента Жана Рено в фильме Дэвида Линча "Твин Пикс".

    "Я ненавижу то, что вынужден сообщить о смерти моей кинематографической музы Майкла Паркса. Майкл был и будет всегда…" — отметил он.

    Как стало известно ранее, умер актер Уоррен Фрост, сыгравший роль доктора Уилла Хайварда в знаменитом сериале "Твин Пикс".

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