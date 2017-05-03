КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На 78 году жизни в швейцарском Цюрихе умер известный немецкий художник А.Р. Пенк, пишет журнал Spiegel.

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Причиной смерти художника стала продолжительная болезнь, говорится в сообщении галереи Михаэля Вернера в Кельне, где выставлены многие его работы.

Художник и скульптор А. Р. Пенк (настоящее имя и фамилия Ральф Винклер) является основоположником постмодернистского движения "Новые дикие".

Как сообщалось ранее, мужчина, который назвался русским художником, заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея в Нью-Йорк.