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    Культура

    Умер известный немецкий художник

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    Как говорится в сообщении галереи Михаэля Вернера в Кельне, где выставлены многие работы А.Р. Пенка, причиной смерти художника стала продолжительная болезнь.
    А.Р. Пенк
    widewalls.ch

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На 78 году жизни в швейцарском Цюрихе умер известный немецкий художник А.Р. Пенк, пишет журнал Spiegel.

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    Причиной смерти художника стала продолжительная болезнь, говорится в сообщении галереи Михаэля Вернера в Кельне, где выставлены многие его работы.

    Художник и скульптор А. Р. Пенк (настоящее имя и фамилия Ральф Винклер) является основоположником постмодернистского движения "Новые дикие".

    Как сообщалось ранее, мужчина, который назвался русским художником, заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея в Нью-Йорк.

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