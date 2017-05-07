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    В мире

    В ходе попытки покорить Эверест умер 85-летний непалец

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    Ранее Шерхан уже устанавливал мировой рекорд в 2008 году. Тогда он покорил 8850-метровую высоту в 76-летнем возрасте. Затем в 2013 году его рекорд побил японский альпинист Юитиро Миура в 80 лет.
    Гора Эверест, высота 8848 метра
    RIA News Юрий Сенкевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В возрасте 85 лет скончался непалец Мин Бахадур Шерхан при попытке установить новый мировой рекорд, покорив Эверест, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Сход лавины в Альпах
    Twitter GlennCloarec
    Сход мощной лавины в Альпах

    Ранее Шерхан уже устанавливал мировой рекорд в 2008 году. Тогда Шерхан покорил 8850-метровую высоту в 76-летнем возрасте. Затем в 2013 году его рекорд побил японский альпинист Юитиро Миура — он стал самым пожилым покорителем Эвереста, взойдя на высочайшую вершину планеты в возрасте 80 лет.

    В субботу Шерхан скончался. "Он ушел из жизни сегодня в базовом лагере", — приводит агентство слова представителя министерства туризма Непала Гианендры Шресты.

    Первое восхождение на высочайшую вершину было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.

    Напомним, 30 апреля погиб известный альпинист из Швейцарии Уели Стек.

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