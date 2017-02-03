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    Мэр Луцка Романюк умер в больнице - СМИ

    (обновлено: )35
    Мэр Луцка Николай Романюк. Архивное фото
    slovoidilo.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Мэр Луцка Николай Романюк скончался в госпитале, сообщает "Украинская правда" на источник в луцкой городской больнице. 

    Причину смерти  и диагноз в медицинском учреждении не раскрывают, так это конфиденциальная информация.

    В пресс-службе луцкого горсовета отказались комментировать информацию местных изданий о смерти руководителя города, лишь добавили, что ситуация сложная.

    Ранее сообщалось, что первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался в Москве.

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