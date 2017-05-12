КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На острове Хортица в Запорожской области на самом высоком флагштоке Украины подняли флаг Евросоюза. Соответствующее видео опубликовала "Радио Свобода".

"Европа приняла решение о безвизовом режиме. И мы поднимаем флаг ЕС в знаменательном для всей страны месте — наш остров Хортица, с которого флаг будет видно в каждом уголке города Запорожье", — сказал в ходе церемонии губернатор региона Константин Брыль.

Отмечается, что высота флагштока — 35 метров, а вместе с курганом, на котором он расположен, — 90 метров.

Напомним, 11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.