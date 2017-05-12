наверх
12.05.201711:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    На самом высоком флагштоке Украины подняли флаг Евросоюза

    Тема:

    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (385)

    (обновлено: )9901
    На острове Хортица в Запорожской области подняли флаг Евросоюза. Как отметил губернатор региона Константин Брыль, с острова флаг будет видно в каждом уголке города Запорожье.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На острове Хортица в Запорожской области на самом высоком флагштоке Украины подняли флаг Евросоюза. Соответствующее видео опубликовала "Радио Свобода".

    "Европа приняла решение о безвизовом режиме. И мы поднимаем флаг ЕС в знаменательном для всей страны месте — наш остров Хортица, с которого флаг будет видно в каждом уголке города Запорожье", — сказал в ходе церемонии губернатор региона Константин Брыль.

    Отмечается, что высота флагштока — 35 метров, а вместе с курганом, на котором он расположен, — 90 метров.

    Напомним, 11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги ЕС и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    "Евровидение-2017" второй полуфинал
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Дмитрий Разумков
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев