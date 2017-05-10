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10.05.201718:55
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    Политика

    СМИ узнали дату подписания соглашения по безвизу Украина-ЕС

    Тема:

    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да" (364)

    (обновлено: )18801
    По словам источника СМИ, "церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая".
    Флаг Евросоюза
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    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украина и ЕС подпишут соглашение о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая, сообщаеет информагентство УНИАН со ссылкой на источник, близкий к Европарламенту.

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    "Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая", — говорится в сообщении агентства.

    По данным агентства, церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, которое состоится с 15 по 18 мая.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной.

    Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

    Киев ожидает, что уже летом украинцы смогут ездить в ЕС без виз. Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

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