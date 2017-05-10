СМИ узнали дату подписания соглашения по безвизу Украина-ЕС

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украина и ЕС подпишут соглашение о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая, сообщаеет информагентство УНИАН со ссылкой на источник, близкий к Европарламенту.

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"Церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, церемония состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, которое состоится с 15 по 18 мая.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

Киев ожидает, что уже летом украинцы смогут ездить в ЕС без виз. Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.