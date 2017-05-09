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    ЕС намерен в ближайшие дни упростить безвиз с Украиной - Могерини

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    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да" (363)

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    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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    "Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", — заявила глава дипломатии ЕС на заседании Совета Безопасности.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

    Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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