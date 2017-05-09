ЕС намерен в ближайшие дни упростить безвиз с Украиной - Могерини

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", — заявила глава дипломатии ЕС на заседании Совета Безопасности.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.