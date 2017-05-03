Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и шести областях

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в ряде регионов, в том числе в Киеве, следует из указов главы государства, опубликованных в среду на его сайте.

В частности, президент уволил Виктора Андрейчука с должности начальника управления во Львовской области, Сергея Батракова с должности начальника управления в Одесской области, Степана Грещука с должности начальника главного управления в Киеве и Киевской области, Александра Довженко с должности начальника управления СБУ в Черниговской области, Эдуарда Крицина с должности начальника управления СБУ в Харьковской области, Владимира Пахнюка с должности начальника управления СБУ в Житомирской области, Игоря Шкурата с должности начальника управления СБУ в Винницкой области.

Другим указом президент назначил на эти посты новых руководителей, ряд уволенных перевел на работу в другие регионы.

В частности, Александра Довженко перевел работать начальником управления СБУ в Одесской области, Владимира Пахнюка — на пост начальника управления СБУ в Винницкой области.

На остальные посты президент назначил новых руководителей. В частности, Андрея Носача назначил на пост начальника управления СБУ в Харьковской области, Виктора Панасюка назначил на пост главы управления СБУ в Житомирской области, Сергея Семочка назначил начальником главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, Александра Ткачука — на пост главы управления СБУ во Львовской области.

Вакантной осталась лишь должность начальника управления СБУ в Черниговской области.

В марте Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.