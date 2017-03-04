Порошенко уволил своего уполномоченного по вопросам контроля за СБУ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности, соответствующий указ был опубликован в пятницу на его сайте.

"Уволить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Полях был назначен на эту должность в апреле 2014 года Александром Турчиновым, занимавшим пост исполняющего обязанности президента Украины.

Напомним, 3 февраля президент Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций, среди которых оказался и Тарас Бойко, с которым глава государства вступил в словесную перепалку в ходе брифинга в Одессе.