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    Порошенко уволил своего уполномоченного по вопросам контроля за СБУ

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    Главой государства был уволен Полях Анатолий с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности, соответствующий указ был опубликован в пятницу на его сайте.

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    "Уволить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

    Полях был назначен на эту должность в апреле 2014 года Александром Турчиновым, занимавшим пост исполняющего обязанности президента Украины.

    Напомним, 3 февраля президент Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций, среди которых оказался и Тарас Бойко, с которым глава государства вступил в словесную перепалку в ходе брифинга в Одессе.

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