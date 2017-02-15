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    Порошенко сменил начальников СБУ в пяти областях

    (обновлено: )22801
    Президент Петр Порошенко сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сменил в пяти областях начальников Службы безопасности, сообщается в постановлении на сайте главы государства.

    Антон Финько
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
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    Согласно сообщению, Порошенко сменил начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.

    Президент также назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, начальника департамента защиты национальной государственности СБ и начальника департамента контрразведки ведомства.

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    Ранее сообщалось, что экс-генерал Службы безопасности Украины объявлен в международный розыск за распространение в средствах массовой информации материалов с призывами изменения конституционного строя и к захвату государственной власти.

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