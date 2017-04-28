Обыски в Dragon Capital и "Укргаздобыче": СБУ скрывает правду – Кравец

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

СБУ 26 апреля провела обыски сначала в инвесткомпании Dragon Capital, а потом и в "Укргаздобыче". Речь идет, как сказали правоохранители, о шпионском программном обеспечении российского производства.

И в первом, и во втором случае сотрудники компаний с правоохранителями сотрудничали, технику изымали корректно.

Правовой аспект этих обысков в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Насколько действия СБУ были юридически обоснованы?

– Насколько я понимаю, окончательных комментариев еще от самой СБУ нет. Есть исключительно комментарии различных экспертов, политологов, экономистов, которые объясняют это якобы наличием какого-то программного обеспечения.

Однако, насколько я понимаю, что в любом случае в сферу полномочий СБУ входит исключительно поддержание государственной безопасности. То есть если бы речь шла о каком-то нелицензионном ПО, у нас есть так называемое подразделение киберполиции, и они расследуют соответствующие заявления, когда используется нелицензионное ПО.

Здесь же речь, насколько я понимаю, идет немножко о другом – о ПО, с помощью которого воруются персональные данные, соответственно, получается возможность доступа к компьютерам пользователей и т.д.

А что имеется в виду – воруются персональные данные?

– Вредоносных программ есть довольно большое количество. И функции у них тоже бесконечны. То есть это может быть несанкционированный доступ к тому же жесткому диску, несанкционированный доступ к данным пользователя. Использование этих данных, опять же, подделка входа от имени пользователя и изменение от имени пользователя каких-то данных в каких-то базах, в каких-то системах.

Кроме того, насколько я понимаю, из тех пресс-релизов и тех сообщений, которые отрывочно появляются в СМИ, что с помощью этого ПО у каких-то третьих лиц появлялась возможность полностью брать под управление компьютер, на котором установлено это ПО.

А нет разницы – это компьютер, который находится в офисе, рабочий, или персональный компьютер, который находится дома у человека?

– Речь шла о том, что подобное ПО разрабатывалось этими компаниями и устанавливалось в том числе в органах государственной власти. И с помощью этого ПО третьи лица имели доступ к компьютерам органов государственной власти.

Конечно, если речь идет о какой-то частной компании, частных сетях, то здесь выстраиваются свои внутренние, опять же, правила работы, правила доступа. Но тут речь идет о какой-то именно разработке ПО, его использования. Опять же, что конкретно вменяют в вину той же инвестиционной компании, являлась ли она разработчиком или просто использовала эту систему, не понятно.

В компании заявили, что это ПО было куплено в 2015 году у другой компании, которая и разработала это ПО, и оно использовалось внутри сети, внутри этой компании. В чем тут нарушение?

– Это должно будет уже объяснять СБУ, потому что просто так получить то же определение следственного судьи, ничем его обосновав, нельзя. То есть само определение следственного судьи ни один из участников вот этого всего праздника жизни, извините, никто общественности не предоставил.

В том же определении следственного судьи будет указано, с чем именно обратились следователи СБУ, что именно они хотели найти в этом офисе, и какую именно программу, или какие именно документы они хотели изъять и получить к ним доступ. А так мы можем с вами фантазировать о чем угодно, к сожалению.

Поэтому вот именно молчание в том числе и участников этой всей эпопеи с изъятием компьютеров тоже довольно странно выглядит.

По закону, сколько эти компьютеры, которые изъяли, могут находиться у СБУ?

– Формально СБУ должна их отдать на экспертизу с целью найти ту или иную программу или получить какие-либо доказательства, с целью которых и проводилось изъятие этих компьютеров. Обычно сроки исчисляются от 2-3 недель до 3-4 месяцев. Все зависит от количества компьютеров.

Подробности изъятия серверов и компьютеров в эфире "ГС" сообщила руководитель пресс-службы инвестиционной компании Dragon capital Ольга Белобловская.

(публикуется на языке оригинала)

Про яке програмне забезпечення йшлось?

– Це була програма "Стахановець". Вона була придбана як система контролю робочого часу працівників компанії.

Вона могла використовуватись для шпигунства за працівниками?

– Це не наш стиль роботи, не нашого керівництва, тому, можливо, це можна було так використовувати, але нами вона була придбана для таких цілей.

Чим в компанії пов’язують такий візит СБУ?

– Подальші дії слідства покажуть, з чим це пов'язано. Наш гендиректор припускає, що це пов'язано з давнім нашим конфліктом з приводу ТРЦ Skymall. Я не хочу зараз робити передчасних висновків.

Це достатньо відомий випадок. Він не один рік вже тягнеться з відомими українськими бізнесменами. Я б не хотіла б зараз привертати зайву увагу, у нас уже її так достатньо.

Вилучили всю комп’ютерну техніку та сервери?

– Ні. Вилучили лише три комп’ютери.

Напомним, экономист Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что обыски в Dragon Capital вредят интересам не только этой компании, но и других граждан, поскольку подрывают безопасность государства.

А директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко и глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко прокомментировали обыски в компании "Тедис", а также рассказали, насколько в целом коррумпирован табачный рынок в Украине.