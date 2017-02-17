Прилепин прокомментировал открытие против него уголовного дела в Украине

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Писатель Евгений (Захар) Прилепин, на которого в Украине завели уголовное дело, заявил РИА Новости, что не переживает по этому поводу и пишет письмо украинскому президенту Петру Порошенко.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Прилепина, который стал "майором" в самопровозглашенной ДНР. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.

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"Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню", — пошутил Прилепин, добавив, что ему абсолютно все равно.

Ранее российский писатель заявил, что занял "пост" заместителя командира одного из батальонов ДНР. Пресс-служба главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко подтвердила эту информацию. Позже стало известно, что Захарченко присвоил "звание" майора и лично вручил погоны писателю Прилепину.

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.