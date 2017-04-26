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    Украина - США. Дипломаты назвали причины сокращения финпомощи

    (обновлено: )11610
    В посольстве Украины в США пояснили, что в 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26апр — РИА Новости Украина. Информация о сокращении финансовой помощи Украине на 68,8%, заложенном в проекте бюджета США на 2018 гол, рассматривается с учетом кредитных гарантий, сообщает посольство Украины в США. 

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    Дипведомство отмечает, что в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере $1 млрд, что потребовало выделения из американского бюджета $300 млн. В 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий. 

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    "Учитывая сказанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продлить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", — говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.

    В посольстве отмечают, что финансирование программ в Украине будет составлять почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран Европы и Евразии.

    Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до "нуля". Среди них – Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.

    По мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, существенное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе. 

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