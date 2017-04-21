Верховная Рада по-новому: сокращение комитетов и дебаты

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Спикер Андрей Парубий и лидеры фракции ВР договорились об изменениях в регламенте работы парламента. Речь идет о сокращении количества комитетов.

Также в рамках реформы ВР будут введены парламентские дебаты. Дебаты планируют проводить в двух случаях: для обсуждения актуальных вопросов, а также для сотрудничества между правительством и ВР.

Что еще планируют изменить и когда именно это сделают, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум.

(публикуется на языке оригинала)

Куди скаржитись через кнопкодавство і прогули нардепів?

— Я думаю, що, на жаль, у нас така система, що скаржитись можна пробувати і до суду, і до самих нардепів, але реально важелі впливу — це лише не голосувати за тих нардепів, які прогулюють засідання, які жодного разу не були або на засіданні ВР, або на засіданні комітетів, і які кнопкодавлять за себе і своїх колег, тим більше, що кнопкодавлять вони, зазвичай, жахливі абсолютно лобістські закони, не конституційні якісь зміни і не з хороших причин вони кнопкодавлять.

Я з групою депутатів-єврооптимістів, з колегами з різних фракцій, подала законопроект, мабуть, ще півроку тому щодо того, як боротись із прогулами нардепів і як можна це перевести в легальну юридичну площину.

На жаль, у нас немає нормальної процедури відкликання нардепа, у нас немає процедури звільнення нардепа, бо його наче обирає вся громада України. Але, я думаю, що, як мінімум, ми запропонували в законопроекті, що якщо депутат пропускає два рази та більше на місяць засідання ВР, а ви знаєте, що у нас засідань не так багато, у нас засідання фактично два тижні на місяць — це вівторок, середа, четвер, п'ятниця, тобто чотири дні на тиждень два тижні, це приблизно вісім днів, от якщо ти пропускаєш двічі за місяць, то фактично має наставати якась підстава, як, наприклад, звільнення або догана.

Така догана можлива на регламентному комітеті. Тобі точно не мають виплачувати зарплату за цей місяць, а, можливо, і за наступний місяць, і ця зарплата має перераховуватись, наприклад, в якийсь фонд, давайте, це буде підтримка культури, підтримка наших студентів, підтримка чогось ще, але це має бути якась соціальна ініціатива, і це нормальна європейська норма.

Плюс тебе мають позбавляти потенційно, якщо ти весь час прогулюєш роботу, місця в іноземних делегаціях, так званий дипломатичний туризм, а також посад в комітеті, посад голови комітету, секретаря комітету, голови делегації, заступника комітету, хороших кабінетів і всього іншого.

І як це смішно не звучить, це б на депутата вплинуло, повірте мені як людині, яка там всередині бачить, що важливо для депутатів. Страх втратити ці посади, страх втратити якусь посаду в комітеті і міжнародних делегаціях, можливість поїхати взагалі і відстояти позицію від парламенту і за гроші бюджету — це б на багато що б вплинуло. Плюс ми б зекономили величезну кількість коштів, перераховуючи зарплату депутатів-прогульників, яких мінімум третина у ВР на якісь хороші соціальні проекти.

От такий ми запропонували шлях півроку тому. Законопроект не розглядається навіть в першому читанні, на жаль.

Чи були б ефективними штрафи? Спікер навіть казав, що не діють.

— Не погоджуюсь. Я не знаю жодного депутата, реально оштрафованого. Це перше. А друге: дивіться, ті депутати, які прогулюють і займаються бізнесом, можливо, їм байдуже на цю заробітну плату. Але, тим паче, навіщо їм тоді її платити. Може, це б не вплинуло б на їх персонально, але, по-перше, вся б Україна знала б через пресу, через базу, за допомогою журналістів, що цей депутат не отримав зарплату за чотири місяці з десяти або за два місяці з року, і що його зарплата перерахована в якийсь соціальний фонд. УНИАН Чорновил: заставит ли Парубий работать Раду и депутатов?

Ви можете собі уявити, якщо сто депутатів приблизно весь час прогулюють засідання ВР, тому що у нас більше ніж 300 депутатів у ВР не з'являються, то потім це був би нормальний фонд на декілька мільйонів гривень, який би ми могли перераховувати на стипендії, наприклад, дітям із багатодітних сімей або на підручники, або на якісь інші соціальні заходи. Навіщо платити тим, хто на роботу не ходить.

Чи буде ваша фракція голосувати за ті зміни, які зараз пропонуються, незважаючи на те, що у вас є альтернативна версія?

— Насправді ми підтримуємо зменшення комітетів, тому що комітети, як і кількість міністерств, надзвичайно роздута, вони створювались під конкретних друзів або президента, або "Народного фронту" та БПП просто щоб забезпечити посадами голів комітетів. Такі комітети не потрібні, вони не працюють, і насправді Соболєв, який є депутатом нашої партії і заступником Юлії Володимирівни Тимошенко, підписав документ Парубія про зменшення кількості комітетів і про те, щоб врегулювати роботу комітетів.

Але давайте відверто: це не реформа парламенту, це просто одна із необхідних косметичних змін, яка може трошки сформувати кращі комітети. Ми будемо, безперечно, це підтримувати. Єдине, що, на мою думку особисту, це не є глобальною реформою.

Мовчав Парубій про головне питання — щодо того, щоб у регламенті визначити поняття коаліції і кількісного складу.

— Це дуже правильне запитання. Я приїжджаю, наприклад, до людей у село або районний центр, і перше, що вони мене питають — хто винен за ту ситуацію в державі, хто несе відповідальність, і вони хочуть отримати чітке пояснення, чому я, наприклад, як депутат, не можу впливати кардинально на зміну політики в економіці або в державній службі, або в тарифах, або в соціальній сфері.

Я є в партії, яка є в опозиції, яка не приймає участь у формуванні Кабміну, яка не має жодного свого міністра, жодного свого заступника міністра, але при цьому у нас влада намагається розмити поняття коаліції і опозиції.

Всюди у світі є чітке поняття: коаліція — це більшість у парламенті, яка формує уряд, яка несе повну відповідальність за урядову політику, яка може уряд відкликати, відправити у відставку, може замінити, а може залишити, і це повна його відповідальність. І тому саме змінюється коаліція — опозиція, опозиція — коаліція.

У нас поняття розмилось, розмилося спеціально політтехнологами і фактично партією влади — БПП, Адміністрацією Петра Порошенка, щоб уникнути відповідальності. Вони намагаються сказати: слухайте, ми ж всі разом, всі, крім Опоблоку, можливо, мають бути в коаліції, всі мають об'єднатись, не маючи жодних важелів впливу на міністерства або уряд, крім критики, контролю мінімального. Але я не можу, оскільки я в опозиції, зібрати достатню кількість голосів і звільнити Гройсмана або конкретного міністра, який навіть не відповідає на мої звернення, і тому це поняття спеціально розмивається, це політична маніпуляція.

Тому, звичайно, треба зрозуміти, яка коаліція, чи є вона взагалі, бо її немає. Це значить, що ніхто не несе відповідальність, що найстрашніше і, звичайно, треба це регламентувати.

Реформу парламенту в ефірі "ГС" також прокоментувала представник регламентного комітету, народний депутат від фракції "Народний фронт" Світлана Войцеховська.

Яка думка з приводу запропонованих змін у роботі парламенту?

— Справа в тому, що всі ці зміни напрацьовані відповідно місії ЄС, яка працює вже другий рік в Україні по реформуванню ВР безпосередньо, і це буквально вчора-позавчора за представництвом Пета Кокса, Парубія і представників фракцій були другі дебати по реформуванню парламенту.

Зокрема, обговорювався законопроект, який вже розроблений робочою групою, бо у ВР створена робоча група із депутатів усіх фракцій, які напрацьовують законопроекти по реформуванню. Такий законопроект по зменшенню кількості комітетів вже напрацьований і зареєстрований.

Там дуже проста система, тобто значить кількість комітетів приєднується до кількості міністерств, щоб напряму предмет відання комітетів відповідав діяльності міністерств. Це понад 20. Знову-таки, розроблений законопроект регламентним комітетом — це приведення регламенту ВР до Конституції, яка діє на сьогодні. Він теж зареєстрований, знаходиться зараз у Венеціанській комісії.

Ми чекаємо висновку. Тому процес реформування не новий. Він просувається, на жаль, не так швидко, як би хотілося.

Раніше, критикуючи всі зміни, які готувались до регламенту, відповідні законопроекти, багато говорили, що в тих змінах жодного слова немає про коаліцію. Чи так це, чи ці зміни враховані, чи будуть вони?

— Питання діяльності коаліції, опозиції, вони частково обговорювались і на засіданні робочої групи, яка проходить безпосередньо у ВР, і з представниками місії, яка приїжджала.

Наразі остаточних висновків, як це має бути, чи буде коаліція обов'язково в кількісному складі, чи це буде просто більшість чи меншість, як в інших країнах, зараз такого остаточного рішення немає. Є декілька проміжних варіантів, які обговорюються серед депутатських фракцій.

Я думаю, що наступна зустріч, яка буде, ми дійдемо до якогось консенсусу між депутатами, між головами фракцій, як це має виглядати, і наступним кроком вже будуть зміни до регламенту в цьому відношенні.

Справа в тому, що це надзвичайно поступова діяльність. Коли, я маю надію, буде прийнятий законопроект по зменшенню кількості комітетів, то наступним кроком ми маємо провести зміни в цей закон про комітети і визначити предмети відання, повноваження комітетів, збільшення ролі, щоб, наприклад, не всі закони довго і нудно обговорювались в залі, а збільшити роль комітетів, щоб всі ті питання, дрібні і не дрібні, обговорювались в комітеті, тому що там працюють депутати безпосередньо, а в зал виносились питання, які не змогли досягти, наприклад в комітеті консенсусу

Їх планують прив'язати до профільних міністерств? РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев: Парубий, он как завуч сельской школы...

— Так. Але в нас, наприклад, є декілька комітетів, які комітети не "вертикальні", які є "горизонтальні", наприклад, регламентний той же комітет. Він ніколи не відноситься ні до якого міністерства. Але він повинен бути, тому що діє регламент ВР, і має свою контрольну функцію.

Друге: комітет прав людини і, зокрема, підкомітет з рівних прав і можливостей. Наразі у нас немає міністерства, яке б відповідало за ці питання. Питання європейської інтеграції, комітет європейської інтеграції, тобто цей комітет відноситься до різних міністерств.

Тому ці питання будуть якраз і вирішені в наступному законопроекті про комітети, де будуть розписані ці нюанси, повноваження, предмети відання чіткіше прописані і будуть визначені комітети, які мають це горизонтальне відношення до міністерств.

Напомним, политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.