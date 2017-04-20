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    ФРГ использует болезнь жены Турчинова для получения нужных данных - СМИ

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    Интернет-издание "Вести" со ссылкой на неназванные источники в окружении политика сообщает, что жена Турчинова больна онкологией и лечится в Германии. Этот фат используют немецкие политики, говорится в сообщении.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Представители канцелярии федерального канцлера ФРГ получают "нужную информацию" об Украине от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, пользуясь тем, что его супруга проходит лечение в Германии. Об этом пишет интернет-издание "Вести" со ссылкой на неназванные источники в окружении политика.

    "Жена Турчинова больна онкологией (рак груди), и проходит она лечение именно в ФРГ. Этот факт и используют немецкие политики для получения нужных данных о социально-политической, военной и экономической ситуации в Украине", — говорится в сообщении.

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    Ранее СМИ сообщили о том, что Турчинов был замечен в онкоцентре в немецком Фридрихсхафене.

    В недавнем интервью украинскому бюро BBC секретарь СНБО заявил, что не жалеет о решении начать АТО в Донбассе. По его словам, он не советовался ни с кем из западных партнеров Украины, в том числе с США, в вопросе начала военной операции.

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