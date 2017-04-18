Турчинов призвал поднять отношения с Китаем на новый уровень

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в ходе встречи с послом КНР Ду Веем обсудил сотрудничество между странами ряде сфер, сообщает пресс-служба СНБО.

"Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР на Украине Ду Веем. Во время встречи собеседники обсудили вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической, экономической и сфере безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

По словам Турчинова, необходимо поднять сотрудничество двух стран в различных сферах "на принципиально новый уровень, соответствующий интересам наших стран".