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    Турчинов призвал поднять отношения с Китаем на новый уровень

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    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в ходе встречи с послом КНР Ду Веем обсудил сотрудничество между странами ряде сфер, сообщает пресс-служба СНБО.

     

    "Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР на Украине Ду Веем. Во время встречи собеседники обсудили вопросы украинско-китайского сотрудничества в политической, экономической и сфере безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

    По словам Турчинова, необходимо поднять сотрудничество двух стран в различных сферах "на принципиально новый уровень, соответствующий интересам наших стран".

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