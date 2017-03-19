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    Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визите политиков в Крым

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (83)

    (обновлено: )56714
    СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, которые прибыли с трехдневным визитом в Крым.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

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    УНИАН
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    "СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — сказал Турчинов.

    По словам Турчинова, в случае подтверждения данной информации на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о введении против этих лиц санкций.

    "Кроме того, проверке подлежит также информация о пребывании в Крыму граждан Украины", — добавил Турчинов.

    Если информация подтвердится, то против граждан Украины откроют уголовные производства. "В случае подтверждения информации об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, против них должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", — подытожил Турчинов.

    Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом.

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