Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визите политиков в Крым

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Кущ: должность главы НБУ – предмет торга политиков

"СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — сказал Турчинов.

По словам Турчинова, в случае подтверждения данной информации на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о введении против этих лиц санкций.

"Кроме того, проверке подлежит также информация о пребывании в Крыму граждан Украины", — добавил Турчинов.

Если информация подтвердится, то против граждан Украины откроют уголовные производства. "В случае подтверждения информации об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, против них должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", — подытожил Турчинов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом.