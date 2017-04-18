Отношения Тимошенко и Лукашенко испортил инцидент с колбасой - нардеп

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Отношения экс-премьера Юлии Тимошенко и президента Белоруссии Александра Лукашенко испортились несколько лет назад из-за пасхального подарка белорусского лидера, сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"Далекий 2007 или 2008 год. Перед Пасхой президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил корзину с колбасками тогдашнему премьеру Украины Юлии Тимошенко. Корзина к Юлии Владимировне не попала — ее забрали охранники и по каким-то причинам просто ей не сообщили, а колбаски съели", — написал Денисенко на своей странице в Facebook.

Позднее состоялся телефонный разговор между Тимошенко и Лукашенко.

"Кроме всего прочего, батька спросил: "Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?". Тимошенко не поняла вопрос, и Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала. После этого отношения Лукашенко-Тимошенко явно ухудшились", — уточнил нардеп.

Тимошенко данный пост пока не комментировала.

Ранее глава Кабмина Владимир Гройсман обвинил Тимошенко в $100 млрд убытков Украины.