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    Отношения Тимошенко и Лукашенко испортил инцидент с колбасой - нардеп

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    Вадим Денисенко сообщил, что Александр Лукашенко несколько лет назад отправил Юлии Тимошенко пасхальную корзину, которая так и не дошла до тогдашнего премьер-министра.
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    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Отношения экс-премьера Юлии Тимошенко и президента Белоруссии Александра Лукашенко испортились несколько лет назад из-за пасхального подарка белорусского лидера, сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

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    РИА Новости Украина
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    "Далекий 2007 или 2008 год. Перед Пасхой президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил корзину с колбасками тогдашнему премьеру Украины Юлии Тимошенко. Корзина к Юлии Владимировне не попала — ее забрали охранники и по каким-то причинам просто ей не сообщили, а колбаски съели", — написал Денисенко на своей странице в Facebook.

    Позднее состоялся телефонный разговор между Тимошенко и Лукашенко.

    "Кроме всего прочего, батька спросил: "Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?". Тимошенко не поняла вопрос, и Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала. После этого отношения Лукашенко-Тимошенко явно ухудшились", — уточнил нардеп.

    Тимошенко данный пост пока не комментировала.

    Ранее глава Кабмина Владимир Гройсман обвинил Тимошенко в $100 млрд убытков Украины.

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