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    Политика

    Порошенко едет в Великобританию - СМИ

    (обновлено: )3002
    Согласно информации, Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типов лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию. Об этом сообщает в субботу издание "ВВС Украина" со ссылкой на пресс-службу института.

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    Президент примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

    "Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типов лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира, усиление европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", — говорится в сообщении. Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается, пишет издание.

    Официальным подтверждением визита украинского лидера в Великобританию РИА Новости пока не располагает.

    Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.

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