Порошенко едет в Великобританию - СМИ

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию. Об этом сообщает в субботу издание "ВВС Украина" со ссылкой на пресс-службу института.

Президент примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типов лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира, усиление европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", — говорится в сообщении. Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается, пишет издание.

Официальным подтверждением визита украинского лидера в Великобританию РИА Новости пока не располагает.

Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.