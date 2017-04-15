Деканоидзе вспомнила о звонках Порошенко и "наездах" депутатов

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе призналась, что не очень часто общалась с президентом Петром Порошенко во время работы в МВД.

"Бывало, что связывалась (с президентом — Ред.) по поводу резонансных событий или накануне демонстраций, массовых мероприятий, крестных ходов", — рассказал Деканоидзе в эфире телеканала ZIK.

Она также отметила, что в Украину приехала не для того, чтобы заниматься политикой. "Это очевидно. Потому что у меня есть профессия, я работала в правоохранительных органах очень давно. Кто-то может считать мою работу некомпетентной, как и я могу считать какого-то чиновника некомпетентным", — подчеркнула экс-руководитель Нацполиции.

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При этом Деканоидзе уверена, что ей удалось выполнить свою работу, в том числе что касается переаттестации.

"Когда началась аттестация, во Львовской области была перепалка с одним нардепом. После этого он говорил, мол приехали здесь другой национальности. Меня оскорбило это, я считаю, что народный депутат должен быть либеральным, а не указывать на национальности", — вспомнила Деканоидзе.

Экс-глава НП уверена, что попытки влияния на правоохранительные органы со стороны политиков есть и будут. "Надеюсь, что новый начальник Нацполиции будет противостоять не только малым, но и большим интересам", — добавила Деканоидзе.

Напомним, после Деканоидзе Национальную полицию возглавив Сергей Князев.