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    Политика

    Порошенко изменил структуру аппарата СНБО

    (обновлено: )69
    Согласно указу президента, новая структура предусматривает создание службы по вопросам мобилизации, а также службы по вопросам развития и информационных технологий.
    Заседание СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внесении изменений в структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

    Вадим Карасев. Архивное фото
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    Карасев о решении СНБО и "официальной" блокаде Донбасса

    Текст указа от 14 апреля 2017 года обнародован на официальном сайте главы государства.

    Указом упразднены службы по вопросам обороны и по вопросам безопасности и созданы службы по вопросам внутренней безопасности, по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, по вопросам безопасности в военной сфере.

    Новая структура предусматривает создание службы по вопросам мобилизации, а также службы по вопросам развития и информационных технологий.

    Согласно документу, в структуре аппарата СНБО остались секретарь, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Ранее на официальном сайте Верховной Рады сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных.

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