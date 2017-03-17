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    Киев ответил Берлину на критику: целесообразнее проанализировать решение СНБО

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (141)

    (обновлено: )1016011
    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал не делать преждевременных выводов, "которые не всегда на пользу делу". Он напомнил, что речь идет об исключительно временной мере.
    Андрей Мельник
    sharij.net

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев с сожалением воспринял реакцию министерства иностранных дел Германии на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о транспортной блокаде на востоке Украины.

    СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям. Пресс-секретарь министра иностранных дел ФРГ Мартин Шефер выступил со специальным заявлением, в котором выразил серьезную обеспокоенность правительства "прогрессирующими тенденциями к отделению" территорий на востоке Украины, находящихся под контролем ополченцев.

    "Более целесообразным было бы вначале тщательно проанализировать решение СНБО во избежание преждевременных выводов, которые не всегда на пользу делу", — говорится в ответе Мельника на запрос DW.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом он подчеркнул, что речь идет об исключительно временной мере, цель которой "прекратить процесс незаконной экспроприации государственных и частных предприятий Украины на оккупированных территориях", поскольку продолжение деловых отношений с ними означало бы "признание существующего статуса-кво, который противоречит закону". 

    "Временное приостановление перемещения товаров не коснется гуманитарных перевозок и процесса доставки товаров для частных лиц в регионе", — добавил посол, заверив, что данная мера не усложнит пересечение гражданами контактной линии.

    Мельник также отметил, что Киев в ближайшее время планирует организовать новые пункты пропуска для облегчения поездок в неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. 

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