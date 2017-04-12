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    СНБО провел ракетные пуски с помощью мобильного командного пункта

    (обновлено: )6502
    В СНБО уточнили, что Александр Турчинов "руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места" с помощью мобильного командного пункта.
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    сайт Минобороны Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Украине проведены испытательные ракетные пуски с помощью мобильного командного пункта, который позволяет руководить спецоперациями любой сложности из любой точки страны, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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    "Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным ведомства, с помощью этого командного пункта секретарь СНБО Александр Турчинов "руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места".

    При этом в пресс-службе не уточнили, какие ракеты использовали при испытании и на какой территории был осуществлен запуск.

    Как добавили в ведомстве, мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио — и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из главного ситуационного центра СНБО, так и из любого другого защищенного центра.

    Ранее Турчинов сообщил, что Украина восстанавливает ракетный щит.

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