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    Политика

    Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (467)

    (обновлено: )11
    В понедельник Игорь Билоус подал заявление об отставке по собственному желанию. Глава ФГИзаявил, что его команде удалось начать реформу, которая переведет процесс приватизации с политической в экономическую плоскость, однако ему "пора двигаться дальше".
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в четверг уволила главу Фонда госимущества (ФГИ) Украины Игоря Билоуса, такое решение поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Андрей Вигиринский
    РИА Новости Украина
    Уход Билоуса мало что изменит - Вигиринский

    В понедельник Билоус подал заявление об отставке по собственному желанию. Глава фонда заявил, что его команде удалось внедрить международные стандарты приватизации, начать реформу, которая окончательно переведет процесс приватизации с политической в экономическую плоскость, однако ему "пора двигаться дальше". При этом деятельность Билоуса ранее критиковал премьер Украины Владимир Гройсман, обвиняя фонд в срыве приватизации.

    Билоус — бывший инвестиционный банкир, работавший в инвесткомпании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Также был главой инвестиционно-банковского управления компании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

    Он был назначен главой государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года по 24 февраля 2015 года. С 19 мая 2015 года является главой Фонда государственного имущества.

    Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась.

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