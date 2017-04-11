Уход Билоуса мало что изменит - Вигиринский

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин планирует продажу более 3,5 тысяч государственных предприятий.

По его словам, они дорого обходятся украинской экономике и сдерживают экономический рост. О каких предприятиях идет речь, Владимир Гройсман не уточнил. Полторы недели назад глава правительства указал, что на продажу отдадут те предприятия, которые не имеют государственного значения и важности. Также глава Фонда Госимущества Игорь Билоус заявил, что уходит в отставку. Комментируя свое решение, он заявил, что процесс приватизации в Украине удалось сделать более прозрачным и простым.

Какие государственные предприятия могут готовиться на продажу проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, экономический эксперт Андрей Вигиринский.

Почему процесс приватизации в Украине второй год буксует?

— Прозрачность — это несвойственная черта приватизации в нашей стране. Если говорить серьезно, есть очень много составляющих, которые так или иначе мешали проводить приватизацию, со слов Билоуса. Сначала это были законопроекты, которые нужно было принять, которые бы не допускали участия российских инвесторов. Приняли, но они тоже особого интереса не проявили к приватизации. До того как Билоус подал заявление об отставке, он стал говорить о том, что разблокировать процесс может новый законопроект о приватизации, который он якобы внес. Теперь правительство должно его утвердить и подать на рассмотрение в ВРУ. Поэтому мы ждем новый закон, который даст нам новые приватизационные процедуры. Насколько они будут эффективны, сможем узнать после того, как его примут.

Изменится ли ситуация, когда вместо Билоуса на должность придет другой человек?

— От личности сама игра не изменится, потому что стратегия или вектор развития Фонда определены по крайней мере не нами. Тот же Билоус говорит о том, что иностранные компании консультируют представителей ФГИ о том, как проводить приватизационный процесс. Плюс вы верно в начале сказали о том, что три тысячи предприятий, это тот объем, который экономически активен. Тут момент в том, как продать. И он не внушает доверия, потому что новый законопроект, по словам Билоуса, подразумевает отсутствие как таковой оценки предприятий. То есть ФГИ отстраняется от момента выполнения функции управления предприятиями и подготовки их к приватизации. Этот процесс хотят отдать на откуп специальным консультантам, которые будут проводить работу с потенциальными покупателями. Они будут готовить объект, а цену, как он говорил, будет определять рынок. Будет много участников, они будут повышать цену и мы дойдем до хорошего результата. Сейчас идет разговор о такой схеме.

Сколько денег заложено в бюджете на 2017 год в качестве доходов от приватизации?

— Как обычно, 12 или 17 миллиардов.

Если в очередной раз приватизация не будет выполнена, в бюджете будет вырисовываться соответствующая дыра?

— Да. Дыра условная, на неё особо никто не рассчитывает. Какие объекты могут дать такой приход в бюджет в текущем году? Это "Центрэнерго" и ОПЗ, который в декабре планируется приватизировать. При наличии долгов и отсутствии понимания процедуры, я не думаю, что Минфин, который верстал бюджет, рассчитывал, что в декабре ОПЗ зайдет за 12 миллиардов, которые будут распределены. Скорее всего никто не рассчитывает на то, что такая сумма пополнит бюджет.

Может уход главы ФГИ быть связан с политическими вещами?

— Нельзя так говорить, что Билоус проявлял какую-то принципиальную позицию к процессу приватизации того или иного объекта. Можно сказать, что он не проявил себя ни в налоговой, ни в ФГИ. Можно говорить, что и в налоговой, и в ФГИ его продвигали определенные политические силы, а сейчас их понемногу отодвигают с политического поля и с поля управления страной. Может сработал фактор того, что Всемирный банк, ЕБРР и МВФ четко указывают в официальных письмах, что одна из четырех важных структурных реформ в Украине, это приватизация. Может быть в угоду им хотят решить вопрос с приватизацией, убрав Билоуса. Факторов очень много может быть и то, что в приватизационном процессе мы ничего не потеряем от его ухода, это факт. Хуже быть не может, поскольку приватизация нулевая.

Ранее экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, чтоплан трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана— социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

Также экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что за ускорением приватизации в Украине стоит желание ухватить побольше и подешевле.