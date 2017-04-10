Сыграть на опережение Билоуса заставил провал большой приватизации - Гладких

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в понедельник подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

О том, что Билоус намерен написать заявление об отставке ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в Администрации президента. Он возглавляет ФГИ с мая 2015 года.

Причины отставки Билоуса с поста главы ФГИ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

"Что касается работы Фонда госимущества, то остается огромный вопрос относительно его эффективности. Единственное, что могу сказать со всей ответственностью, что программа большой приватизации, которую нам анонсировали и сколько было разговоров о ней, она фактически является проваленной. Поэтому, возможно, действительно, господин Билоус сыграл на опережение: предвидя, что рано или поздно возникнет вопрос об эффективности его работы, он решил подать в отставку. Такой вариант также не стоит сбрасывать со счета", — считает Гладких.

Билоус является бывшим инвестиционным банкиром, работавшим в инвестиционной компании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Он также был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании "Ренессанс Капитал" в Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

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Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критиковал премьер-министр Владимир Гройсман, обвинив фонд в срыве приватизации.