наверх
04.04.201716:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    МИД потребовал отменить призыв в российскую армию для крымчан

    (обновлено: )29620
    МИД Украины выразил протест в связи с объявленным в Российской Федерации военным призывом в Крыму и Севастополе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. МИД Украины выразил протест, а также потребовал отменить призыв на военную службу граждан, проживающих в Крыму и Севастополе.

    Министр обороны Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Мы помним о вас. Офицеров запаса призывают вернуться в армию

    Ранее начальник направления призыва Генерального штаба РФ полковник Алексей Князев сообщил, что граждане республики Крым, а также города федерального значения Севастополя, начиная с этого года будут проходить военную службу во всех регионах РФ.

    "Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на территории… Крыма и города Севастополь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

    Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу.

    Читайте также — Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акбаржон Джалилов
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Владимир Гройсман
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...