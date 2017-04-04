МИД потребовал отменить призыв в российскую армию для крымчан

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. МИД Украины выразил протест, а также потребовал отменить призыв на военную службу граждан, проживающих в Крыму и Севастополе.

Ранее начальник направления призыва Генерального штаба РФ полковник Алексей Князев сообщил, что граждане республики Крым, а также города федерального значения Севастополя, начиная с этого года будут проходить военную службу во всех регионах РФ.

"Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на территории… Крыма и города Севастополь", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.